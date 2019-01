Frana a Lauria, tavolo tecnico con Regione e Provincia. Obiettivo reperire fondi e riaprire l’arteria

Entro fine settimana la conclusione dei lavori per la rimozione dei detriti e l’impegno della Regione a reperire le risorse necessarie per la messa in sicurezza del costone. Sono queste le principali notizie uscite fuori dal tavolo tecnico della gestione post-frana verificatasi a Lauria, sulla ex SS 19, nella notte tra il 12 e 13 gennaio.

L’incontro si è tenuto nel Municipio a Lauria alla presenza dell’assessore regionale al ramo Carmine Miranda Castelgrande, del direttore generale del Dipartimento Liliana Santoro, rappresentanti della Protezione Civile regionale, della Provincia di Potenza, Polizia Stradale e con il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia.

“Gli ingegneri della Provincia – ha dichiarato il sindaco Lamboglia – ci hanno informato che nell’arco di questa settimana, condizioni meteo permettendo, dovrebbero essere ultimati gli interventi di rimozione del materiale. Dopo questo tipo di intervento, sarà ultimato lo studio geologico in base al quale si quantificheranno gli interventi necessari e le relative somme“.

Si tratta di una relazione geologica importante ed impegnativa. E dopo di questa, il tavolo si aggiornerà prima di metà febbraio.

Durante l’incontro è stata anche valutata la possibilità di aprire, non immediatamente, parzialmente il tratto. I tecnici stanno valutando ogni soluzione per ridurre i disagi, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e della pubblica incolumità. “Noi – ha aggiunto il sindaco Lamboglia – abbiamo ribadito l’importanza, la strategicità e l’urgenza della riapertura di questa arteria che di fatto è fondamentale per la tenuta dell’intero tessuto sociale del territorio“.

– redazione –

Articoli correlati

20/1/2019 – Frana di Lauria. Ripresi i lavori dopo lo stop per problemi relativi alla sicurezza

18/1/2019 – Frana a Lauria. Sospesi i lavori di rimozione dei detriti per problemi relativi alla sicurezza

15/1/2019 – Frana a Lauria. Regione stanzia i primi 200mila euro per lo sgombero dei detriti e messa in sicurezza