In casa con droga e una baionetta della Prima Guerra Mondiale. Denunciato 43enne di Ogliastro Cilento

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Francesco Manna, hanno denunciato un 43enne pregiudicato di Ogliastro Cilento.

I militari della Stazione di Ogliastro Cilento, insieme al personale del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e hanno trovato una modica quantità di cocaina divisa in dosi, hashish e marijuana, nonché due coltelli a serramanico e materiale per il confezionamento. E’ stata ritrovata anche una baionetta della Prima Guerra Mondiale con tanto di matricola, motivo per cui il 43enne è in stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi.

La droga è stata sequestrata e inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno per le analisi quantitative e qualitative.

– Paola Federico –