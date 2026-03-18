SUPERMERCATO ROSSOTONO POLLA – OFFERTE DA GIOVEDÌ 19 MARZO A SABATO 28 MARZO
OFFERTE DA GIOVEDÌ 19 MARZO A SABATO 28 MARZO
Orario al pubblico:
dal Lunedì al Sabato: 8.30 – 20.00
Domenica: 8.30 – 12:00
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