Frana a Lauria. Sospesi i lavori di rimozione dei detriti per problemi relativi alla sicurezza

Sono stati sospesi i lavori per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del costone roccioso a Galdo di Lauria, dove, nella notte tra il 12 e 13 gennaio, si è verificata una frana di grosse dimensioni, sulla ex Strada Statale 19 in contrada Pianomenta.

A seguito di sopralluoghi urgenti, da parte dei tecnici del Comune di Lauria e della Provincia, i lavori erano iniziati in modo immediato. Ma adesso sono stati sospesi a causa di alcuni problemi relativi alla sicurezza. L’azienda che sta operando, infatti, deve far fronte ad alcune prescrizioni sulla sicurezza, per i luoghi e per i lavoratori. Non è escluso che già nel giro di un paio di giorni tutto si possa risolvere e possano riprendere con celerità.

“La ditta – ha dichiarato Angelo Lamboglia, sindaco di Lauria – sta cercando di risolvere la problematica in modo molto celere. Speriamo di riprendere i lavori al più presto, visto che stavano proseguendo già con efficacia e celerità. Confidiamo tutti nello sforzo che i vari attori stanno mettendo in campo, per garantire presto il ritorno alla normalità”.

Intanto il 24 gennaio in Comune si terrà un incontro istituzionale voluto da Lamboglia, per fare il punto della situazione. Parteciperanno, oltre al Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, anche Carmine Miranda Castelgrande, assessore regionale alle Infrastrutture.

