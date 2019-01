L’Ufficio Tributi del Comune di Camerota ha messo in atto nuove forme di dialogo, per un vero rapporto di reciproca collaborazione fra Amministrazione e cittadino, con l’intento di promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Il Consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha licenziato quattro regolamenti che hanno risvolti positivi per la vita dei cittadini. Infatti con il regolamento IUC (Imposta unica comunale) sono state definite le agevolazioni relative all’Imu e alla Tari, in riferimento a quest’ultima sono stati individuati oggettivi elementi di tassazione soprattutto per le imprese.

E’ stato introdotto il concetto che “si paga in base all’effettiva produzione di rifiuti” (chi più inquina, più paga). Viene concessa la possibilità ai cittadini virtuosi di risparmiare sulla bolletta dei rifiuti avviando l’auto produzione del compost.

Con il regolamento generale delle entrate viene concessa la possibilità a tutti coloro che si trovano in effettive condizioni di disagio economico di richiedere all’ente la rateizzazione dei tributi da corrispondere. Ci si può recare presso gli uffici e, compilando un semplice modulo dove verranno chiesti i dati reddituali del contribuente, si avrà accesso alla rateizzazione. Con il regolamento sul ravvedimento operoso, i cittadini, in qualsiasi momento, prima che l’ente avvii l’attività accertativa, possono mettersi in regola pagando il tributo con l’applicazione di una sanzione ridotta tenendo conto del tempo trascorso. Inoltre per quanto riguarda le ingiunzioni di pagamento verranno emesse dopo che il cittadino/contribuente venga informato con una lettera di cortesia al fine di evitare l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla legge.

“Ennesimo passo avanti – dichiara Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota – con questi regolamenti finalmente si da’ la possibilità ai cittadini di regolarizzare le proprie posizioni anche in un arco temporale molto ampio per chi è in difficoltà o ha degli anni pregressi. Con questo sistema si crea un nuovo modo di immaginarsi il fisco: possibilità che prima non erano mai state consentite. In modo trasparente e chiaro la gente si può sistemare senza avere poi obblighi con nessuno. Il principio di ‘pagare tutti e pagare di meno’ comincia a dare i primi risultati, anche in virtù del gettito che è notevolmente aumentato. Chi regolarizza la propria posizione, dà un vantaggio a se stesso e soprattutto a chi pagava e pagava di più“.

“Finalmente Camerota si è dotata di regolamenti chiari che vengono incontro alle esigenze dei cittadini – sottolinea Francesco Calicchio, vicesindaco di Camerota – È un grosso passo in avanti“.

Prima della primavera saranno rese nuove agevolazioni.

– Paola Federico –