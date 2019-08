A Muro Lucano l’ultimo saluto a Simone, il bambino morto nel tragico incidente sulla ex SS94 ter

E’ stato il giorno dello strazio e del dolore per la comunità di Muro Lucano, che ha dato l’ultimo saluto a Simone Lombardi, il bambino di 3 anni e mezzo che sabato pomeriggio ha perso la vita a seguito di un terribile incidente avvenuto sulla ex “Strada Statale 94 ter” a Vietri di Potenza, in contrada Tusciano.

Una folla immensa ha riempito Piazza San Marco, con la chiesa di Sant’Andrea Apostolo che non è riuscita a contenere le centinaia di persone accorse per l’ultimo saluto al piccolo scomparso. Ad officiare la messa il parroco don Domenico Pitta.

In chiesa il sindaco, Giovanni Setaro, si è fatto portavoce della comunità, stringendosi attorno al dolore dei familiari e ricordando la giovane ed innocente vita spezzata. All’uscita della piccola bara bianca dalla chiesa, in piazza centinaia di persone hanno fatto volare al cielo i palloncini bianchi.

Restano ricoverati in gravi condizioni i genitori di Simone, Antonio Lombardi, 40 anni, e Brigida Fezzuoglio, 35 anni. Mentre l’uomo ha subito fratture, traumi e un problema ad una gamba, è molto più grave la donna. Dopo due interventi per tentare di reimpiantare il braccio, sembra difficile la possibilità di poterlo recuperare, anche se i medici del “San Carlo” ce la stanno mettendo tutta.

Restano ancora sconosciute le cause del tragico incidente. Sul luogo dell’impatto sono stati messi dei fiori di colore bianco in ricordo di Simone.

– Claudio Buono –

Articoli correlati:

11/8/2019 – Tragedia sulla SS94 dir a Vietri di Potenza. Muro Lucano piange la morte del piccolo Simone Lombardi

10/8/2019 – Tragico schianto sulla SS94 dir a Vietri di Potenza. Perde la vita un bambino, genitori gravemente feriti