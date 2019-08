Una tragedia quella che si è consumata, verso le ore 17, a Vietri di Potenza, in contrada Tusciano, sulla “Strada Statale 94 dir”, al chilometro 11.

Un bambino di 4 anni ha perso la vita mentre i genitori, la mamma 35enne e il papà di 40 anni, sono rimasti gravemente feriti a causa di un incidente stradale.

L’auto su cui viaggiavano, una Peugeot 207, che procedeva in direzione Vietri, è andata a finire fuori strada, concludendo la sua corsa nella corsia opposta, contro il guardrail. Quest’ultimo ha trafitto l’auto, attraversando l’abitacolo ed uscendo dal lunotto posteriore.

Una scena bruttissima quella a cui hanno assistito i soccorritori. Si tratta di una famiglia di Muro Lucano.

Sul posto un’eliambulanza, due ambulanze e i Carabinieri della Compagnia di Potenza e del Nucleo Radiomobile.

La madre, in gravi condizioni, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” di Potenza, così come il padre, trasportato in ambulanza.

