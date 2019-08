Padula: riaperta la strada tra Corso Garibaldi e via Sant’Eligio dopo il crollo di un muro

E’ stata riaperta al traffico la strada tra via Sant’Eligio e il Corso Garibaldi a Padula interdetta ieri a causa del crollo di un muro di una proprietà privata. A comunicarlo è il sindaco Paolo Imparato in seguito ai lavori di rimozione del materiale crollato in strada.

“Ringraziamo la ditta Torresi – afferma il primo cittadino – che in tempi brevissimi e lavorando intensamente è riuscita a ridurre al minimo i disagi causati dalla chiusura della strada“.

Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, il muro ha ceduto riversando in strada terreno e pietre che hanno ricoperto l’arteria provocandone l’interdizione al traffico. Fortunatamente al momento del crollo nessuno stava passeggiando nei dintorni.

Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e gli agenti della Polizia Municipale.

Successivamente il Comune si è subito adoperato per garantire la rapida riapertura di quella che è una strada del centro abitato molto trafficata.

– Chiara Di Miele –

