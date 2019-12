Veglia di preghiera per la 23enne di Auletta coinvolta in un incidente sulla SS19. Gravi le condizioni

Restano gravi le condizioni della giovane di Auletta rimasta ferita ieri sera in seguito ad in incidente, avvenuto sulla Strada Statale 19 in località Cerreta ad Auletta.

Dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118 e aver ricevuto le prime cure all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, ieri sera è stata trasferita presso il “Ruggi” di Salerno, dove è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva. Durante la notte ci sono state complicazioni e le sue condizioni destano ancora preoccupazioni.

Gli amici della 23enne hanno organizzato, per le ore 18 di oggi, una veglia di preghiera nella Chiesa di San Nicola di Mira ad Auletta.

– Rosanna Raimondo –

