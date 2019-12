Perde il controllo dell’auto e si schianta in un uliveto ad Auletta. Ferita ragazza del posto

Paura questa sera per una 23enne di Auletta rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto in località Cerreta.

La giovane era alla guida della sua Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada e andando a finire all’interno di un uliveto.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del caposquadra Eugenio Siena.

La 23enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Rilievi del caso a cura dei Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –