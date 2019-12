Energia e sostenibilità per la Pubblica Amministrazione. Successo per il workshop ENEA a Sanza

Un convegno di grande spessore tecnico e con grande presenza di pubblico si è tenuto ieri presso la Sala conferenze del CEA (Centro di Educazione Ambientale) nel Convento di Salemme a Sanza, promosso da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dal Comune di Sanza, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Salerno, l’Ordine degli Architetti Paesaggisti di Salerno, il Collegio dei Geometri di Salerno, l’Ordine degli Agronomi Forestali di Salerno e l’Ordine degli Ingegneri di Potenza.

La riqualificazione del parco edilizio esistente, in particolare quello pubblico, oltre a rispondere agli obiettivi nazionali di efficienza energetica, rappresenta un settore con elevate potenzialità d’investimento e di ricadute occupazionali. Il workshop ha fornito l’occasione per un confronto con gli esperti del settore sugli aspetti tecnologi, normativi e finanziari legati all’efficienza energetica degli edifici. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto ES-PA, che mira ad un rafforzamento delle competenze dei tecnici e dei funzionari delle Amministrazioni regionali e locali in materia di energia e sostenibilità, attraverso un’ampia offerta di prodotti e servizi dell’ENEA, ha visto, dopo i saluti del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, e dei referenti dei vari Ordini presenti, le relazioni tecniche degli esperti di ENEA.

Diversi i temi trattati: efficienza energetica, spunti e strategie di comunicazione di Francesco Pacchiano; linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici pubblici di Salvatore Tamburrino; soluzioni progettuali per interventi di efficientamento energetico sugli edifici Francesca Margiotta; tecnologie per l’efficienza energetica sugli impianti di Pino Telesca; strumenti a sostegno dei piani d’azione per l’energia sostenibile Maurizio Matera; incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di Antonio Miccio.

Le conclusioni sono state affidate all’agronomo forestale Antonio Lettieri, nella doppia veste di tecnico e di vicesindaco di Sanza.

– Paola Federico –