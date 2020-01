Tensioni nell’Ordine Commercialisti Sala Consilina. Accetta: “Divisioni nocive, prevalga il buonsenso”

“Apprendo con dispiacere e preoccupazione la polemica tra i componenti dell‘Ordine dei Commercialisti”.

A riferirlo è il Presidente della Comunità Montana-Vallo di Diano Raffaele Accetta dopo le tensioni registrate all’interno dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina tra il Presidente Nunzio Ritorto ed il Segretario Gennaro De Paola. Quest’ultimo ha affermato che il Presidente Ritorto sapesse già della soppressione del “Team Controlli” dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina.

“Mi permetto di ricordare – dichiara Accetta – che le divisioni hanno già prodotto danni al nostro territorio con la soppressione di importanti uffici e non credo sia importante in questi momenti fare chiarimenti”.

Preoccupazione che il Presidente dell’Ente montano accompagna con un invito: “Chiedo a tutti di utilizzare l’incontro di domani a Padula – dichiara – presso la Comunità Montana tra Amministratori e i componenti dell’Ordine per manifestare unità e compattezza nell’affermare i nostri sacrosanti diritti al mantenimento di servizi e uffici del territorio ai fini di una migliore vivibilità. Se non prevale il buonsenso, la divisione in atto determinerà ora la chiusura di questo ufficio che potrebbe essere il preludio alla soppressione dell’Agenzia”.

– Claudia Monaco –

