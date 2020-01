Tensione nell’Ordine Commercialisti Sala Consilina. Ritorto:”Uscita poco felice del Segretario”

“In un momento cosí delicato per il nostro territorio e dopo aver da subito attivato tutti i canali possibili per scongiurare la chiusura del Team Controlli, auspicio vorrebbe una unitarietà di intenti all’interno del Consiglio dell’Ordine che prescinda da logiche elettoralistiche, specialmente da chi ricopre cariche importanti, e dopo aver il Segretario con ipocrisia sostenuto la necessità di un comportamento unitario. Appare iniziativa individuale l’uscita poco felice dello stesso Segretario”.

Così Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Sala Consilina dopo le esternazioni del segretario Gennaro De Paola il quale nelle ultime ore ha affermato che il Presidente Ritorto sapesse già della soppressione del “Team Controlli” dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina.

“Sono rammaricato nel constatare ancora una volta, – continua Ritorto – come avvenuto una settimana fa in sede di approvazione del bilancio del nostro Ordine, dove i nostri iscritti mi hanno manifestato il loro sostegno a concentrarsi sui problemi reali della categoria, che continuano gli attacchi personali e strumentali alle prossime elezioni dell’Ordine”.

E conclude:”Speravo che in questa situazione, come avevo chiesto nell’ultimo Consiglio, senza ricevere alcun contrasto manifesto, fossimo coesi a cercare di avere un unico obiettivo, difendere il territorio. Io lo sto facendo dedicando tutte le mie energie. Peró alcuni, se non si appare, vogliono far credere che ci si disinteressa”.

– Chiara Di Miele –