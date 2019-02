Sala Consilina: venuti alla luce i cuccioli di Dea, la cagnolina colpita con un fucile a pallettoni

Sono nati questa sera i cuccioli di Dea, la sfortunata cagnolina colpita con un fucile a pallettoni qualche settimana fa a Sala Consilina. I 7 cagnolini, nonostante le previsioni iniziali che lasciavano presagire il peggio, sono così sopravvissuti.

Durante il parto solo un cucciolo non ce l’ha fatta.

Dea, così ribattezzata dalla dottoressa Doris Salluzzi che in queste settimane si è presa a cuore la sfortunata bestiola, sta bene e ha partorito naturalmente. I cagnolini saranno portati a casa dalla stessa dottoressa Salluzzi che si prenderà cura di loro per le prime settimane per poi essere adottati da qualche famiglia interessata e di buon cuore.

Dea, occorre ricordare, era stata ritrovata agonizzante a Sala Consilina. Sull’episodio è stata sporta denuncia contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di Sala Consilina da parte di alcune associazioni di volontariato animale.

Chiunque fosse interessato alle adozioni dei cuccioli potrà rivolgersi alla clinica della dottoressa Salluzzi.

– Claudia Monaco –

