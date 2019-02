Fondi dal Ministero dell’Interno. A San Pietro al Tanagro 40mila euro per la manutenzione delle strade

L’Amministrazione comunale di San Pietro al Tanagro, guidata dal primo cittadino Domenico Quaranta, con una delibera di Giunta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di sistemazione straordinaria delle strade comunali.

Ad inizio anno il Vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha disposto una serie di fondi per i Comuni con meno di 20mila abitanti che devono essere investiti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale in generale.

Il contributo è assegnato a tutti i Comuni, sia delle Regioni a statuto ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione: 100mila euro per i Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, 70mila euro per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, 50mila euro per i Comuni con popolazione compresa tra 2.000 e 5.000 abitanti e 40mila euro per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. I lavori dovranno iniziare entro il 15 maggio.

Il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di San Pietro al Tanagro, che ha una popolazione inferiore ai 2mila abitanti, la somma di 40mila euro.

– Annamaria Lotierzo –