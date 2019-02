Incidente stradale tra Eboli e Battipaglia. Quattro feriti, una donna in prognosi riservata

Un incidente stradale si è verificato questa sera nei pressi della Zona Industriale tra Eboli e Battipaglia.

Per cause in corso di accertamento una Smart e una Ford si sono violentemente scontrate. In uno dei due veicoli viaggiava una coppia di coniugi, mentre nell’altro due ragazze.

Nell’impatto i quattro sono rimasti feriti e soccorsi dai sanitari del 118. La donna che viaggiava insieme al marito è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Eboli diretti dal Capitano Luca Geminale.

– Chiara Di Miele –