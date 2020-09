Sala Consilina: ritrovate nella notte due auto rubate nei giorni scorsi

Sono state ritrovate nella notte in via Barca a Sala Consilina, nei pressi del ponte autostradale, la Fiat Marea di colore rosso scuro e la Fiat Punto vecchio modello di colore blu rubate nei giorni scorsi.

La Fiat Marea è stata portata via nella notte tra lunedì e martedì mentre era parcheggiata davanti ad un’abitazione in via Santa Maria della Misericordia insieme ad alcuni attrezzi per idraulici e dei tagliaerba che però non sono stati ritrovati. Mentre la Punto sembrerebbe quella rubata più di un mese fa in località Fonti.

Secondo quanto raccontato dai proprietari, a ritrovare le auto sarebbero stati i cittadini durante una ronda organizzata per scongiurare nuovi furti.

È bene ricordare che nei giorni scorsi è stata presa di mira anche la zona compresa tra via Viscigliete e via Deserte e diversi sono stati i furti e i tentativi di furto.

Per il recupero dei mezzi è intervenuto il Soccorso Stradale Pastore Assistance di Sala Consilina. Presenti sul posto del ritrovamento anche i Carabinieri della locale Stazione.

– Annamaria Lotierzo –

Articolo correlati

9/9/2020 – Ladri in azione a Sala Consilina. Rubati attrezzi da lavoro, un’auto e denaro

13/8/2020 – Serie di furti in località Fonti a Sala Consilina. Ladri portano via due auto e delle motozappe