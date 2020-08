Serie di furti in località Fonti a Sala Consilina. Ladri portano via due auto e delle motozappe

Una serie di furti è stata messa a segno nei giorni scorsi in località Fonti a Sala Consilina.

I ladri hanno portato via una Renault Clio nera parcheggiata sotto ad un portico. Come risulta dalle immagini della videosorveglianza, si tratta di due ragazzi alti e di carnagione chiara. I due hanno aperto e spostato l’auto per un tratto a mano e poi l’hanno messa in moto. Nell’auto, in disuso da circa un anno, c’era ancora il telecomando del cancello che è stato utilizzato dai ladri per aprirlo e fuggire.

Una settimana prima ad essere presa di mira è stata un’altra casa dove è stata rubata una motozappa. In un’altra abitazione, invece, i ladri portato via una Fiat Punto e una motozappa. Un altro furto è stato sventato dall’arrivo di uno dei proprietari che rientrando in casa ha messo in fuga i ladri.

Sui diversi episodi indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –