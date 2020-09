Ladri in azione a Sala Consilina. Rubati attrezzi da lavoro, un’auto e denaro

Ladri in azione a Sala Consilina dove è stata presa di mira un’abitazione in via Santa Maria della Misericordia. Ignoti hanno rubato una Fiat Marea di colore rosso scuro parcheggiata davanti casa, diverse attrezzature per idraulici tra cui alcuni trapani a martello pneumatico, un flex, una saldatrice e 5 tagliaerba.

In un’Alfa Romeo 157 hanno trovato un portafoglio e hanno preso i soldi, circa 300 euro, e la carta di credito per poi lasciarlo aperto a terra.

La Fiat Marea è stata vista percorrere nella stessa sera via Deserte a gran velocità.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che hanno provveduto ad allertare i Carabinieri della locale Stazione.

Presa di mira dai ladri anche la zona compresa tra via Viscigliete e via Deserte. Nei giorni scorsi, infatti, tanti sono stati i tentativi di furto. In un’abitazione hanno rubato un’auto poi ritrovata grazie al GPS satellitare e da un’altra casa è stato portato via un piccolo trattore.

– Annamaria Lotierzo –