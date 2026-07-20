Rubano i soldi delle slot machine presenti nel bar dato alle fiamme a Polla, sulla SS19, nella notte del 12 giugno.

Tre persone del posto sono state denunciate, a vario titolo, per furto e ricettazione. Sarebbero entrate nel bar, posto sotto sequestro dalla sera dell’incendio, riuscendo a portar via il denaro contenuto nelle slot, tra banconote e monete. Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso l’accaduto. I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, dando subito il via alle indagini, sono risaliti ai responsabili e hanno provveduto a denunciarli alla Procura della Repubblica.

Ricordiamo che per l’incendio del bar nei giorni scorsi è stato arrestato un 51enne del posto, mentre gli inquirenti sono sulle tracce della persona complice del reato.