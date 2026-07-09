Ieri a Polla i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sala Consilina, diretta dal Luogotenente Carica Speciale Fabrizio Piantanida, hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Lagonegro nei confronti di un 51enne del posto indagato per il delitto di incendio.

Secondo l’ipotesi accusatoria l’indagato, usando una sostanza infiammabile e in concorso con una persona attualmente non identificata, il 12 giugno scorso avrebbe provocato l’incendio di un bar-tabacchi all’interno dell’area di servizio di un impianto di distribuzione di carburanti lungo la SS.19-ter.

L’attività di indagine svolta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Sala Consilina, guidata dal Capitano Veronica Pastori, e dalla Stazione di Polla, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo.

Al termine dell’esecuzione del fermo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Salerno. Le indagini continuano in maniera incessante al fine di identificare l’altro autore.

Gli addebiti contestati nell’attuale fase delle indagini preliminari dovranno trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.