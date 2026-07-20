Il personale del Comando di Polizia Locale di Capaccio Paestum, diretto dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, ha portato a termine due interventi, allontanando due persone dedite all’attività di parcheggiatore abusivo.

In via Magna Graecia, nei pressi dell’area archeologica di Paestum, gli agenti sono intervenuti presso il parcheggio comunale situato nelle immediate adiacenze della zona pedonale di Tavernelle. Sul posto è stato individuato e identificato un uomo di 50 anni, C.D., residente ad Agropoli, intento a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore e guardamacchine.

Analoghi provvedimenti sono stati adottati a carico di un uomo di nazionalità ucraina dimorante a Capaccio Paestum, sorpreso in località Foce Sele mentre esercitava la medesima attività illecita a danno dei bagnanti.

La condotta dei due arrecava danno evidente alla tranquillità e alla libera fruibilità dei luoghi, sia da parte dei numerosi turisti presenti nell’importante polo archeologico e dei frequentatori della fascia costiera, sia dei residenti. L’uomo di Agropoli è risultato inoltre recidivo, essendo già stato destinatario di un analogo provvedimento di Daspo notificatogli circa quindici giorni fa.

Per i due è scattato un verbale di accertamento, il Daspo Urbano con l’emissione contestuale dell’Ordine di Allontanamento immediato dall’area e con divieto assoluto di fare ritorno nelle successive 48 ore. Inoltre gli atti sono stati trasmessi con immediatezza al Questore di Salerno per le superiori valutazioni di competenza in merito all’eventuale adozione di un divieto di accesso prolungato (DACUR), particolarmente al vaglio per la posizione del soggetto recidivo.