Paura questa sera a Polla per un incendio sulla SS19.

Ad andare a fuoco, per cause da accertare, è stato un bar adiacente a un distributore di carburanti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Nel pomeriggio, invece, in località Pendino, sotto il cavalcavia dell’autostrada, un incendio ha coinvolto sterpaglie e un carrello appendice con sopra una piccola imbarcazione. Sono intervenuti il Comandante della Polizia Municipale Larocca con il Luogotenente Cancro, il Maresciallo Priore e l’agente Masi. Presenti anche i caschi rossi.

Gli agenti hanno sequestrato il piccolo rimorchio e il natante, su disposizione del PM, e hanno dato il via alle indagini per individuare eventuali responsabili.