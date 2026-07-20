Confesercenti Vallo di Diano informa tutte le imprese del territorio dell’apertura delle iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, iniziativa promossa da Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare le aziende che, da oltre un secolo, rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale del nostro Paese.

La Presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Le imprese storiche rappresentano molto più di un’attività economica: sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l’identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici”.

Confesercenti Vallo di Diano invita tutte le imprese interessate a contattare i propri uffici per ricevere assistenza e avviare la procedura entro il 30 settembre.

Per informazioni e consulenze è possibile chiamare al numero 0975 527277, inviare una mail a vallodidiano@impresealcentro.it o www.impresealcentro.it