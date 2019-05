Luca Morello, giovane talento originario di Teggiano, protagonista in TV dello spot di Kinder Cards

Dal 2 maggio sulle principali reti televisive nazionali è in onda il nuovo spot di Kinder Cards, il biscotto al latte della nota azienda produttrice di merendine, e tra i protagonisti del video pubblicitario c’è il giovanissimo Luca Morello, originario di Teggiano perchè figlio di Antonio, residente con la famiglia a Vigevano dal 2000 per motivi di lavoro ma particolarmente legato al Vallo di Diano.

Luca questa volta interpreta il ruolo del figlio di una mamma “magica” che, davanti agli occhi di due fratellini piacevolmente stupiti, fa comparire tra le mani, quasi come in un gioco di prestigio, i gustosi biscotti a forma di card.

Per il giovane e brillante talento dal sangue valdianese non è ovviamente la prima esperienza in tv, dato che Luca vanta all’attivo una serie di partecipazioni importanti in spot e programmi televisivi, tra cui una recente sponsorizzazione del gas insieme all’attrice Cristiana Capotondi, ma anche gli spot per Euronics, per la Fiat 500 L, per il Galletto Vallespluga e quello che lo ha visto esordire sul piccolo schermo per i salumi Fratelli Beretta.

“È stata una bella esperienza, – raccontano ad Ondanews mamma Miriam e papà Antonio, che come sempre accompagnano Luca sul set – due giorni di impegno da parte della troupe, del regista e degli altri interpreti. Il risultato è davvero apprezzabile, l’atmosfera trasmessa è particolare. Gentilezza e professionalità in ogni momento. La location scelta era davvero bella e Luca ha fatto notevoli scorpacciate di Kinder Cards, molto apprezzate“.

– Chiara Di Miele –

