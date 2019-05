Le emorroidi sono un problema frequente che almeno una volta nella vita interessa circa il 90% della popolazione. In gravidanza, nonostante la brevità del periodo, ne soffre fino al 30% delle puerpere. Durante la gravidanza l’organismo femminile è sottoposto a stress di diversa natura, molti dei quali predispongono al problema emorroidario. Tra questi il più intuibile è legato all’aumento volumetrico dell’utero che premendo sull’intestino e sulle vene ano-rettali favorisce la comparsa di stitichezza ed emorroidi.

E’ molto importante curare questo piccolo e fastidiosissimo disturbo prima che assuma proporzioni importanti. Emorroidi di recente insorgenza trovano beneficio dalla semplice terapia comportamentale. Ad esempio, è molto importante un regolare movimento fisico che stimola la motilità intestinale e favorisce il ritorno del sangue venoso al cuore. Occorre poi aumentare gradualmente la quota di fibre nella dieta accompagnandola ad abbondanti assunzioni di liquidi. Anche l’igiene anale con lavaggi di acqua tiepida e sapone acido è molto importante poiché accelera la guarigione ed allontana il rischio di infezione.

Pomate e supposte ad azione decongestionante, anestetica e disinfettante sono i rimedi utili per curare le emorroidi in stadio iniziale ed alleviarne i sintomi.

L’estratto di cellule di Saccharomyces cerevisiae, noto con il nome commerciale di Preparazione H, è disponibile in formulazioni adatte all’applicazione rettale con indicazioni specifiche per il trattamento delle emorroidi.

In gravidanza, invece, è proibito l’utilizzo dei cortisonici e molto spesso si ricorre alla fitoterapia che, nonostante sia meno efficace nel breve periodo, presenta meno effetti collaterali. Particolarmente utili risultano i preparati in grado di rinforzare le pareti dei vasi e ridurre l’infiammazione come ippocastano, altea, amamelide, mirtillo, frutti di bosco, malva.

I rimedi omeopatici sono sicuri e non presentano particolari effetti collaterali e quindi possono essere impiegati anche per le donne in dolce attesa. Tra questi ritroviamo pomate e creme a base di erbe ed estratti naturali che, grazie alle loro proprietà terapeutiche, servono a cicatrizzare e allo stesso tempo restringere le emorroidi. Inoltre con l’azione lenitiva ed emolliente si riesce a calmare anche il dolore.

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria