Continua a costellarsi di successi e di partecipazioni sul piccolo schermo la carriera del giovanissimo Luca Morello, talento originario di Teggiano che ormai da qualche anno è tra i protagonisti di importanti spot pubblicitari. Da qualche settimana, infatti, Luca è protagonista insieme all’attrice Cristiana Capotondi degli spot per il primo progetto di comunicazione digitale sul gas naturale dal titolo “Il gas, naturalmente”. Per la prima volta tutti i protagonisti del mondo industriale del gas hanno dato vita insieme ad una grande campagna di comunicazione sulla risorsa sostenibile ed essenziale per il sistema energetico.

A dicembre dell’anno scorso è stata organizzata una serata nel corso della quale si sono confrontati molti tra i più importanti protagonisti nel campo delle risorse energetiche. Madrina è stata la Capotondi e così è nato il progetto di girare una sorta di sit-com in cinque episodi che vede protagonista la famiglia Caroli, formata da padre, madre, figlia adolescente e figlio di 8 anni, il “saputello” della situazione. La Capotondi veste i panni della mamma Giulia, attenta al benessere della famiglia e armata di un’anima ecosostenibile, poi ci sono il papà Alessandro, appassionato di cucina, Mattia, impersonato dal giovane Morello, vivace e curioso che ha risorse infinite quasi come il gas di cui sa tutto e la sorella maggiore Chiara che mette in discussione ogni cosa.

Luca è il figlio del teggianese Antonio Morello, residente a Vigevano dal 2000 per motivi di lavoro. All’attivo vanta già una serie di partecipazioni, tra cui uno spot per Euronics, quello per la Fiat 500 L, per il canale di televendite QVC, per il Galletto Vallespluga e l’esordio nella pubblicità dei salumi Fratelli Beretta che hanno reso il giovanissimo attore conosciuto e amato da tutti. Luca, inoltre, nel 2016 ha partecipato allo Zecchino d’Oro vincendo il premio “Zecchino Web” grazie alla sua canzone “Cerco un circo”.

Per mamma Miriam e papà Antonio le soddisfazioni regalate dai successi del piccolo Luca sono sempre più grandi, così com’è grande la gioia di vedere il proprio figlio fare eccellenti progressi in questo ambito mondo. ”Per Luca è stata un’esperienza impegnativa e formativa, – spiegano ad Ondanews – che ha affrontato con il suo solito spirito di divertimento. Tutto lo staff è stato premuroso e professionale, mettendo a proprio agio non solo Luca ma anche tutte le persone coinvolte. I protagonisti ‘grandi’, ossia Cristiana Capotondi e Alessandro Federico, hanno creato subito un’atmosfera di complicità con i piccoli, come traspare anche dai filmati’‘.

“Il gas, naturalmente” prevede cinque episodi, ma al momento ne sono stati pubblicati due visualizzabili sul sito www.naturalmentegas.com e sui canali social Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

– Chiara Di Miele –

Leggi anche:

21/11/2018 – Luca Morello, giovanissimo talento originario di Teggiano, in tv con lo spot del Galletto Vallespluga