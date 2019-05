Regione Basilicata. Il Presidente Bardi presenta la nuova Giunta e conferisce le deleghe agli assessori

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha presentato nella Sala Verrastro del Palazzo della Giunta i componenti dell’esecutivo. Bardi ha nominato gli assessori e ha conferito le deleghe.

Francesco Fanelli è vicepresidente ed assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Cupparo è assessore alle Attività produttive, al Lavoro, alla Formazione e allo Sport, Rocco Luigi Leone è assessore alla Salute e alle Politiche sociali, Donatella Merra è assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Gianni Rosa è assessore all’Ambiente e all’Energia.

“Oggi diamo compimento – ha spiegato – al voto che i lucani hanno voluto esprimere. Sappiamo bene che dobbiamo rispondere ad una forte aspettativa da parte dei cittadini e per questo ci impegneremo alacremente, lavorando per far sì che tali desideri non vengano delusi, partendo ad esempio da un piano straordinario del lavoro. La nostra regione dovrà tornare ad essere attrattiva soprattutto per i giovani: sono loro la nostra grande risorsa. Insieme ai gruppi consiliari della maggioranza, ai partiti che la compongono, ai corpi sociali e ai componenti della società lucana troveremo un momento di reciproco ascolto e di proficuo riscontro. La politica deve dare risposte concrete alla domanda di cambiamento”.

Riguardo al percorso di formazione della Giunta il Governatore dichiara che “non ci sono state particolari fibrillazioni, segno di una sintonia anche con i gruppi consiliari. Ringrazio della presenza il presidente del Consiglio regionale: ritengo infatti centrale il contributo dell’assemblea regionale in un processo di riforma che metteremo in campo e che sarà importante. La scelta degli assessori deriva dal consenso elettorale ma anche dalle capacità professionali delle persone che ho nominato: c’è chi proviene dal mondo delle professioni e chi già vanta una consolidata esperienza politica. Ritengo utile partire con un programma delle riforme che ammoderni, cambi e migliori la macchina regionale, unitamente allo Statuto e al regolamento del Consiglio. Nella prima seduta del consiglio avvieremo anche una riforma della governance con l’istituzione del Sottosegretariato alla Presidenza della Giunta. Presenteremo un ridisegno complessivo della macchina regionale, valorizzando e migliorando le esperienze in campo. A breve ci sarà una seduta del Consiglio regionale in cui porterò il programma della consiliatura, che punterà unicamente al bene comune e superiore della Basilicata”.

– Chiara Di Miele –