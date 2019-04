Contromano sull’A2 del Mediterraneo. Giovanni De Rosa aveva la patente scaduta e l’auto senza revisione

Aveva la patente scaduta dal 2017 e l’auto senza revisione Giovanni De Rosa, l’80enne di Scafati morto in seguito ad un incidente sull’A2 del Mediterraneo all’altezza di Sala Consilina.

De Rosa, alla guida della sua Fiat Punto, ha imboccato l’autostrada contromano, allo svincolo di Atena Lucana, e si è scontrato con una cisterna e un’Audi con a bordo una famiglia di Seminara, in provincia di Reggio Calabria. Dall’autopsia è risultato che l’80enne non stesse guidando in stato di alterazione dovuta ad alcool o altre sostanze stupefacenti.

E’ stata sciolta nella giornata di ieri la prognosi riservata per la donna di Seminara che, dopo un intervento chirurgico, era ricoverata dal giorno dell’incidente nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Ora è stata trasferita nel reparto di Chirurgia.

– Annamaria Lotierzo –

