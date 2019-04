Tragico incidente in A2 a Sala Consilina. Auto contromano, perde la vita un uomo

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 98 in direzione Nord all’altezza di Sala Consilina.

Una Fiat Punto, guidata da un 80enne di Scafati, ha imboccato contromano l’autostrada allo svincolo di Atena Lucana e si è scontrata frontalmente con un’Audi e una cisterna che stavano percorrendo il regolare senso di marcia.

Nell’impatto l’uomo ha perso la vita. Ferita un’intera famiglia di Seminara composta da cinque persone che erano a bordo dell’Audi proveniente da Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere i feriti e trasportarli all’ospedale di Polla. La donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e ricoverata nel reparto di Rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le condizioni degli altri feriti non desterebbero particolare preoccupazione.

Rilievi del caso affidati alla Polizia Stradale di Sala Consilina e a quella di Lagonegro coordinata dal Centro Operativo Autostradale diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, che hanno dovuto lavorare duramente per estrarre il corpo esanime dall’auto ormai accartocciata contro il guardrail, il Soccorso Stradale Pastore e Menafra Multiservice per il recupero dei veicoli coinvolti e il personale dell’Anas per ripristinare il tratto interessato che è stato chiuso al traffico con uscita obbligatoria allo svincolo di Padula-Buonabitacolo e deviazione lungo la S.S.19 che ha subito notevoli ingorghi.

– Chiara Di Miele –