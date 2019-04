È ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla la donna vittima di un incidente avvenuto venerdì scorso sull’autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza di Sala Consilina.

Giovanni De Rosa, 80enne di Scafati, alla guida della sua Fiat Punto ha imboccato contromano l’autostrada, probabilmente allo svincolo di Atena Lucana e si è scontrato prima con una cisterna e poi con un’Audi con a bordo una famiglia di Seminara, in provincia di Reggio Calabria.

Le condizioni della donna sono apparse da subito serie e, dopo il trasporto in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e ricoverata in prognosi riservata in Terapia Intensiva.

Non desterebbero particolare preoccupazione invece le condizioni degli altri componenti della famiglia.

Il marito e due dei tre figli sono ricoverati nel nosocomio pollese mentre per un altro ragazzino, a causa della rottura del setto nasale si è reso necessario il trasferimento all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Per l’80enne invece a nulla sono valsi i soccorsi ed è morto sul colpo. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’esame autoptico che verrà effettuato nei prossimi giorni.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono state affidate agli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina.

