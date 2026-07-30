Una coppia di coniugi di Buonabitacolo è stata arrestata ieri dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, con l’accusa di aver acquistato droga ai fini di spaccio.

Si tratta di un 55enne e di una 53enne con precedenti specifici legati agli stupefacenti. La droga potrebbe essere stata destinata allo spaccio nel territorio del Vallo di Diano.

Il provvedimento rientra in un’ampia indagine condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno relativamente ad un’associazione dedita all’importazione in Italia di ingenti quantitativi di droga, in particolare cocaina, provenienti dall’Ecuador.

Il 26 maggio era stata data esecuzione ad una prima ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di altre persone per associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, importazione di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Sono stati sequestrati oltre 180 kg di cocaina, transitati presso il Porto di Salerno. Alcuni indagati, inoltre, avrebbero rubato imbarcazioni nel Porto di Salerno per effettuare il trasferimento dello stupefacente giunto dall’estero.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e il provvedimento cautelare eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e, comunque, è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame.