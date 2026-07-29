Oggi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di due persone.

Sono stati contestati i reati di acquisto e ricezione di droga ai fini di spaccio.

Il provvedimento, emesso all’esito di interrogatorio preventivo, si inserisce nell’ambito di una più ampia indagine condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno relativa ad un’associazione dedita all’importazione in Italia, per il tramite di vettori marittimi, di ingenti quantitativi di droga proveniente dal Sud America.

Nell’ambito dell’indagine, lo scorso 26 maggio, è stata data esecuzione ad una prima ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di altre persone per il reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, importazione di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Sono stati sequestrati oltre 180 kg di cocaina, transitati presso lo scalo marittimo salernitano.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e il provvedimento cautelare eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e, comunque, è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame.