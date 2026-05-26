Traffico di cocaina dal Sud America al Porto di Salerno. 8 arresti
Questa mattina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, unitamente al personale del Servizio Centrale Investigazione Criminality Organizzata (S.C.I.C.O.), hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di diverse persone. Si tratta di 6 arresti in carcere e 2 ai domiciliari.
Sono contestati i reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di stupefacenti e reati contro il patrimonio. L’indagine riguarda un sodalizio criminale dedito all’importazione in Italia, attraverso le navi, di diversi quantitativi di droga proveniente dal Sud America.
E’ emerso, infatti, che gli indagati hanno realizzato diverse operazioni di importazione di ingenti quantitativi di cocaina; alcuni indagati, inoltre, hanno effettuato furti di imbarcazioni nel porto di Salerno anche al fine di effettuare il trasferimento della sostanza stupefacente giunta dall’estero.
Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 180 kg di cocaina, transitati presso lo scalo marittimo salernitano.
Si precisa che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che il provvedimento cautelare non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e comunque sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame.