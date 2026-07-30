Questa mattina, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno – Sezione Reati di terrorismo, è stata data esecuzione all’ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di un 25enne residente in provincia di Salerno ritenuto gravemente indiziato di apologia del fascismo e del nazionalsocialismo, di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull’antisemitismo attraverso vari canali telematici e, infine, di avere raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia.

Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa condotta sul web dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri — Sezione Anticrimine di Salerno, all’esito della quale è stato possibile ricostruire come l’indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi finalizzati all’incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa.

In aggiunta ai reati d’odio al 25enne è stata contestata anche la detenzione di materiale informatico con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno, infatti, permesso di trovare all’interno dei suoi dispositivi numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia.

Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall’indagato, di trasferirsi all’estero per unirsi a un movimento neonazista straniero, formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP la gravità del quadro indiziario e l’attualità delle esigenze cautelari sotto l’aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l’applicazione dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria territoriale, con divieto di espatrio e con ritiro del passaporto e invalidazione della carta d’identità. Il tutto per scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all’estero per il compimento di finalità eversive.

Il provvedimento cautelare eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame. In ogni caso le accuse saranno sottoposte al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale in corso.