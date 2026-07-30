Una violenta lite a San Mango Piemonte finisce con un accoltellamento. E’ accaduto ieri in via Francesco Spirito, dove un 77enne del posto ha litigato con un 35enne ferendolo al braccio.

I due uomini avrebbero iniziato a discutere per motivi che dovranno essere chiariti, ma subito si è passati dalle parole ai fatti e il 77enne ha tirato fuori un coltello con cui ha colpito il suo antagonista. Poi si è allontanato in auto, mentre sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato all’ospedale “Ruggi”. Non sarebbe fortunatamente in pericolo.

Immediate le ricerche scattate da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Salerno, insieme a quelli della Stazione di San Cipriano Picentino.

Il 77enne è stato prontamente rintracciato e denunciato alla Procura.