Il presepe nel barcone dei migranti allestito a Padula in occasione della XXV edizione di “Presepi in mostra”, a cura dell’Associazione Amici del Presepio – Sezione Pietro Gallo, nelle ultime ore ha fatto montare una polemica dai toni forti.

“Gesù Bambino è nato in una mangiatoia sotto ad una capanna. E non su una barca di migranti. Basta mistificare le nostre tradizioni soprattutto in vista del Natale” ha duramente dichiarato il Questore della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.

Non è tardata ad arrivare la replica del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, S.E. Mons. Antonio De Luca, secondo cui l’affermazione del parlamentare salernitano è connotata da “una chiara vena populista, polemica e pretestuosa“.

“Non si è ancora compreso – aggiunge Monsignor De Luca – che o mangiatoia o barcone o altro luogo se Gesù non nasce nel nostro cuore, mai sarà veramente Natale“.

Cirielli si chiede che tipo di messaggio possa partire da un presepe che raffigura Gesù Bambino nero, venuto alla luce sul barcone, sempre più spesso simbolo dei lunghi viaggi della speranza per migliaia di migranti. “Che l’Italia deve essere invasa da migliaia e migliaia di clandestini per lo più islamici e far pensare che anche Gesù fosse un immigrato? – domanda il deputato esponente del partito di Giorgia Meloni – Siamo alla follia”.

In merito alla vicenda si è espresso anche don Giuseppe Radesca, Vicario Generale della Diocesi e parroco di Padula. “Il valore del presepe va anche nel verso dell’accoglienza – ha dichiarato -. La comunità della nostra Diocesi fa realmente accoglienza, non chiacchiere o speculazione. Questa comunità non fa mistificazioni, qui non si mistifica il Vangelo, come è stato al contrario sostenuto. Chi vuole mettere il becco in questioni lontane da lui, parli con i suoi referenti e chieda che gente vive in questi territori“.

– Chiara Di Miele –

