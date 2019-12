“Gesù Bambino è nato in una mangiatoia sotto ad una capanna. E non su una barca di migranti. Basta mistificare le nostre tradizioni soprattutto in vista del Natale”.

A dichiararlo è il Questore della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli dopo l’allestimento di un presepe collocato all’interno di una delle chiese nel centro storico di Padula.

“Con questo presepe che messaggio si vuole trasmettere ai più piccoli? – dichiara – Che l’Italia deve essere invasa da migliaia e migliaia di clandestini per lo più islamici e far pensare che anche Gesù fosse un immigrato? Siamo alla follia”.

All’interno della XXV edizione di “Presepi in mostra” a cura dell’Associazione Amici del Presepio-sez. Pietro Gallo, infatti, è stata rappresentata la nascita di Gesù su una barca di immigrati. La capanna, quindi, è stata sostituita da un barcone.

“Le nostre tradizioni – conclude Cirielli – non possono essere piegate agli interessi degli scafisti o dei padroni delle cooperative dell’accoglienza e non si può assolutamente calpestare la veridicità dei nostri Vangeli”.

– Claudia Monaco –