L’ex Generale dell’Esercito israeliano Ofer Winter non verrà più in vacanza nel Cilento. Ad annunciarlo è stato lo stesso Winter attraverso un video pubblicato su Instagram tre giorni fa.

Era atteso a Capaccio Paestum dal 31 marzo al 9 aprile per un pacchetto vacanze organizzato da un’agenzia israeliana e a questo proposito giorni fa era stata presentata un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Piantedosi in cui si chiedevano chiarimenti su eventuali accordi tra Autorità italiane e israeliane riguardo all’accoglienza e alla sicurezza di Winter e di altri militari dell’IDF durante la loro vacanza cilentana. Inoltre la Hind Rajab Foundation aveva depositato un esposto alla Procura di Roma chiedendo al Ministro della Giustizia Nordio di intervenire per permettere alla Giustizia italiana di arrestare e indagare il sospetto criminale di guerra Winter.

Sempre secondo la Fondazione, durante la campagna militare israeliana nella Striscia di Gaza del 2014 Winter, che all’epoca era a capo della Brigata Givati, si sarebbe reso responsabile di crimini previsti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

Dopo le polemiche sollevate alla notizia della sua vacanza a Capaccio Paestum l’ex Generale ha precisato la sua posizione.

“Ho sentito che un fondo europeo di terroristi ha presentato una richiesta di mandato d’arresto contro di me in Italia per crimini di guerra – spiega nel video -. Quindi di cosa sono accusato? La prima cosa è aver attuato la Direttiva Hannibal e aver danneggiato i Gazawi durante il rapimento di Hadar Goldin nel 2014. Non me ne pento e non mi scuso. La seconda cosa è che sono stato citato dicendo che la soluzione per i Gazawi è l’emigrazione. È buono per loro e buono per noi, e non me ne pento. È ancora la migliore soluzione e quella per cui dobbiamo sforzarci. E la terza cosa è che ho chiesto un assedio ai terroristi a Gaza e penso ancora che fosse la migliore soluzione per porre fine a questa guerra. Quindi, per i soldati dell’IDF e il popolo di Israele sono disposto a pagare qualsiasi prezzo personale e se il prezzo è che non sarò in grado di viaggiare in Europa, allora l’onore è interamente mio“.