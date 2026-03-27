Un altro ordigno bellico è stato trovato in un cantiere nella zona industriale di Eboli, a poca distanza dall’autostrada A2 del Mediterraneo.

Si tratta di una bomba di fabbricazione statunitense, del peso di circa 100 libbre, probabilmente sganciata durante le operazioni militari del 1943.

Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno stilato un protocollo di sicurezza di cui si discuterà in Prefettura. È stato inoltre richiesto l’intervento degli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori.

Nel frattempo l’area è stata delimitata e interdetta per un raggio di circa 180 metri e si prevedono evacuazioni della zona circostante per consentire le operazioni di brillamento e bonifica.

A distanza di oltre 80 anni continuano ad affiorare reperti bellici.