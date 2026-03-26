Desta polemica l’arrivo in Italia, e precisamente nel Cilento, di Ofer Winter, ex generale dell’esercito israeliano.

Winter è atteso a Capaccio Paestum dal prossimo 31 marzo al 9 aprile per un pacchetto-vacanze organizzato da un’agenzia israeliana.

Il deputato di Avs Marco Grimaldi ha presentato infatti una interrogazione insieme al deputato Franco Mari al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “L’ex generale israeliano Ofer Winter sarà ospite speciale a Capaccio Paestum, nel Cilento, in un pacchetto vacanza rivolto a militari israeliani attivi e riservisti dell’Idf. Winter, noto per dichiarazioni estremiste e simbolo della destra nazional-religiosa, continua a rappresentare una forza militare coinvolta nel genocidio di Gaza e nell’occupazione della Cisgiordania”.

“L’Italia – prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi – si rende complice di questo scenario diventando meta di ritiro psico-fisico per soldati di un esercito che commette crimini di guerra e pulizia etnica”.

E poi conclude: “Chiediamo chiarimenti urgenti su eventuali accordi formali o informali tra autorità italiane e israeliane, riguardo l’accoglienza e la sicurezza di Ofer Winter e dei militari dell’Idf nel Cilento”.

La notizia, inoltre, ha provocato polemiche anche tra organizzazioni pro-Palestina e umanitarie.