Presso il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno ai pazienti delle UOC di Clinica Cardiologica e di Cardiologia Intensiva da anni, presso l’UOSD di Elettrofisiologia e Aritmologia diretta dal dottore Fabio Franculli, vengono impiantati i pacemaker di ultima generazione e senza fili, cioè collocati all’interno del cuore.

In questi giorni i dottori Gennaro Vitulano, Nertil Kola e Roberto Annunziata hanno impiantato il Micra AV2, pacemaker senza fili di ultima generazione con migliorate caratteristiche strutturali. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel campo della cardiostimolazione, in quanto il dispositivo, dalle dimensioni estremamente ridotte, cioè 10 volte più piccolo di un pacemaker tradizionale, garantisce una notevole durata della batteria e introduce avanzate capacità tecnologiche, tra cui la sincronizzazione tra le due cavità del cuore atrio e ventricolo anche a frequenze cardiache più elevate. Questo requisito lo rende particolarmente adatto anche ai pazienti più giovani ampliando significativamente le possibilità terapeutiche.

Inoltre, considerata l’assenza di ferite, tasche sottocutanee o elettrocateri all’interno delle cavità cardiache si riducono drasticamente le possibili complicanze, soprattutto quelle infettive.

L’intervento, eseguito con successo, rappresenta un passo avanti decisivo nell’innovazione clinica e nell’offerta di cure all’avanguardia per il nostro territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’intero team medico coinvolto che ha sottolineato l’importanza di poter disporre di tecnologie moderne e competitive in un contesto pubblico, come quello della UOSD di Elettrofisiologia e Aritmologia del “Ruggi”, dove soltanto nel 2025 si sono ultimate circa 1500 procedure di elettrofisiologia e circa 4500 controlli ambulatoriali, garantendo di conseguenza ai pazienti trattamenti sempre più efficaci, sicuri e meno invasivi.