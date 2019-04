Il Nuovo Sindacato di Polizia, avendo tra i suoi scopi anche quello di promuovere la legalità e la sicurezza sul territorio nazionale si è attivato mediante il Segretario Nazionale Antonio Ionnito, e con la preziosa collaborazione del coordinatore NSP per la Campania Gabriele Fasolino, al fine di promuovere e agevolare l’istituzione di un presidio di Polizia nell’area Cilentana, sensibilizzando e stimolando tutte le Istituzioni locali, le associazioni di volontariato, la Provincia e la Regione Campania al fine di convergere sulla necessità di aumentare il livello di sicurezza su questo territorio.

Il Cilento, grazie alle sue caratteristiche geomorfologiche, ha potuto sviluppare negli anni un’economia piuttosto fiorente, in particolare nel settore turistico alberghiero, richiamando l’attenzione di gruppi criminali, che hanno prodotto un sensibile incremento della consumazione di reati, anche gravi, come emerge dall’ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (2018) che ha evidenziato come il Cilento sia divenuta una zona di interesse per traffici illeciti, dove si stanno concentrando le attenzioni di organizzazioni criminali interessate ad espandere la loro zona di influenza.

“Nell’arco di un anno, grazie all’incisività della nostra azione sindacale – si legge in una nota stampa del Nuovo Sindacato di Polizia – sono state raccolte 15 delibere comunali, compresa la delibera consiliare della Provincia di Salerno, tutte convergenti e concordi nel sostenere l’esigenza attuale di istituire un presidio di polizia a tutela della legalità su questi territori, tanto che il Ministero dell’Interno, recependo le nostre istanze si è attivato inviando alcuni tecnici nel Comune di Agropoli per verificare l’esistenza di strutture idonee ad accogliere un nuovo presidio di Polizia”.

Anche i Comuni di Vallo della Lucania, Sapri e Santa Marina si sarebbero impegnati ad ospitare la struttura in locali idonei fornendo varie soluzioni alternative, con potenziali notevoli benefici per l’amministrazione sotto l’aspetto economico.

In particolare il Comune di Santa Marina si è reso disponibile alla realizzazione di una struttura ex novo di 800 metri quadrati confacente alle esigenze logistico-infrastrutturali di un Commissariato di Polizia.

Il Segretario Generale Roberto Intotero ha trasmesso una richiesta al Ministro dell’Interno e al Capo della Polizia per l’istituzione di un presidio di Polizia nell’area cilentana, con preghiera di valutare anche le proposte logistiche e infrastrutturali dei comuni di Vallo della Lucania, Sapri e Santa Marina, al fine di ubicare il nuovo ufficio in un luogo intermedio che si trovi possibilmente al centro dell’area in questione, affinchè possa essere garantito il pronto intervento su tutta la superficie dell’area interessata.

– Paola Federico –