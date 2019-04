Automobilisti indisciplinati a Sant’Arsenio. Il Comune fa installare i dossi artificiali in via Roma

A Sant’Arsenio dopo una petizione per l’installazione di dossi artificiali e segnaletica stradale su via Roma, firmata dai residenti per garantire al meglio la sicurezza e l’incolumità di pedoni e ciclisti, il Funzionario Responsabile della Polizia Locale, Salvatore Della Luna Maggio, ha ordinato l’installazione di una serie di dossi.

Si tratta, nello specifico, di rallentatori di velocità costituiti da tre elementi modulari in gomma o materiale plastico, evidenziati da zebrature di colore giallo e nero, che fungeranno da ostacoli posti parallelamente alla direzione di marcia dei veicoli sulla carreggiata di via Roma e che mediante curvature convesse del piano stradale sottopongono il veicolo in marcia normale ad un improvviso e repentino scostamento in verticale rispetto al piano viabile. Ne viene determinato come ovvia conseguenza un sobbalzo tanto più risentito quanto più alta è la velocità.

Inoltre è stata ordinata la collocazione di idonei segnali di presegnalamento dei dossi artificiali, da installare almeno 20 metri prima del dosso.

L’installazione si è resa necessaria perchè nel centro urbano di Sant’Arsenio, e precisamente nel centro storico in cui vigono particolari regole a protezione dei pedoni e dell’ambiente, le strade comunali sono interessate da continui comportamenti di guida pericolosi da parte degli automobilisti. Pertanto il Comune ha ritenuto di dover adottare ogni utile provvedimento volto ad assicurare la razionalizzazione della mobilità urbana, il pieno rispetto delle norme di comportamento del Codice della Strada, la sicurezza della circolazione stradale, soprattutto quando è rivolta agli utenti più deboli, come i pedoni e i conducenti di velocipedi.

