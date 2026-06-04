La Sezione AISA – Guardie Particolari Giurate Zoofile nei giorni successivi alla morte di un cane e di un altro legato sotto il sole a Roccadaspide si è attivata per rintracciare il responsabile del crudele evento.

Il cane era costretto a vivere in condizioni incompatibili con il suo benessere e la sua sopravvivenza, perciò, individuato il presunto colpevole del maltrattamento, questi è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per le ipotesi di reato previste dagli articoli 727 del Codice Penale (abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze) e 544-bis del Codice Penale (uccisione di animali).

Sarà obbligato anche a spiegare dove ha riposto il corpo del cane e dove ha nascosto l’altro.

L’AISA rinnova il proprio impegno nella tutela degli animali e dell’ambiente, ricordando ai cittadini l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di maltrattamento affinché possano essere adottati i necessari provvedimenti di legge.