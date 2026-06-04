Tragedia questo pomeriggio a Roccadaspide, nella frazione di Serra.

Un’anziana, si sarebbe allontanata da casa da sola, precipitando poi in un pozzo. La badante non vedendola all’esterno dell’abitazione ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i caschi rossi che hanno individuato l’anziana all’interno del pozzo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Proseguiranno le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per cristallizzare la dinamica dell’incidente.