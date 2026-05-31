Un cane morto e un altro ancora tenuto legato e abbandonato sotto il sole.

A diffondere le tristi immagini delle due povere bestiole sui social con una denuncia di quanto sta accadendo a Roccadaspide è stata la responsabile dell’Associazione Zoofila Nocerina ODV e pare che la situazione sarebbe stata segnalata in precedenza.

Contattato dalla nostra redazione il primo cittadino Gabriele Iuliano ci spiega che “a lui personalmente non risultano segnalazioni precedenti” e che sono scattate le indagini da parte del Comando di Polizia Municipale per risalire ai responsabili.