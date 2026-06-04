Prosegue l’impegno del Centro Vaccinale dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, diretto dal Professore Francesco De Caro, che si è gia distinto in passato come punto di riferimento territoriale e luogo di efficienza, durante il periodo del Covid.

La sua attività non si è mai interrotta e continua con la realizzazione di un Centro Vaccinale Mobile, capace di portare il vaccino al letto del malato. Dal 2022 in poi, infatti, sono stati vaccinati i pazienti fragili ricoverati presso le strutture del “Ruggi”, i dializzati, trapiantati e in attesa di trapianto, coloro che necessitano di essere sottoposti a vaccinazione in un ambiente protetto a causa di determinate patologie.

La validità strategica del progetto è stata riconosciuta dal Comitato Ospivax, che riunisce in rete gli ospedali che effettuano le vaccinazioni. Il Comitato ha voluto affiliare il Centro Vaccinale del “Ruggi”, al Programma Nazionale Ospivax e gli ha inoltre riconosciuto tre bollini, per il biennio 2026-2027, in base all’efficienza e all’organizzazione dei loro servizi vaccinali.