Uccise un uomo a pugni in un’abitazione a Salerno. Condannato a 10 anni
Il Tribunale di Salerno ha condannato a 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale un 49enne salernitano, ex pugile, che lo scorso 5 dicembre in via D’Annunzio a Salerno uccise il 35enne Vincenzo Mazza.
La serie di colpi inferti dall’ex pugile alla vittima provocò delle complicanze causandone così la morte.
Quando i Carabinieri e i soccorsi giunsero nell’abitazione trovarono il corpo dell’uomo già senza vita. Sconosciute le cause che portarono al violento litigio.
Il GUP ha dimezzato di fatto la richiesta avanzata dalla Procura di una pena a 20 anni di carcere.
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