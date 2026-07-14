Malore fatale in mare a Capitello. Perde la vita un uomo di Montesano sulla Marcellana
Accusa un malore in mare e perde la vita.
E’ quanto accaduto questa mattina a Capitello. A perdere la vita è stato un 71enne di Montesano sulla Marcellana.
A nulla sono valsi i soccorsi del 118 New Geo accorsi sul posto con un’automedica di Capitello e un’ambulanza.
L’uomo, stando alle prime informazioni, era senza vita quando è stato ritrovato in mare.
Presenti gli uomini della Capitaneria di Porto di Palinuro.